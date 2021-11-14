عادل الشنان



أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن قرب إعادة افتتاح المزارع التي تستخدم كمزارات سياحية، لافتا إلى أنه وجه الجهاز التنفيذي في الهيئة العامة للزراعة بالسماح لهذه المزارع باستقبال المواطنين والمقيمين خلال الشهر الجاري، إلى حين استكمال مجلس إدارة الهيئة من إجراءات إصدار اللائحة المنظمة لعمل هذه المزارع. وأوضح الشايع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بإيجاد قنوات متعددة للسياحة الداخلية في البلاد إضافة إلى حرص سموه الشديد على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي من ضمنها «المزارع السياحية»، قد دفعت باتجاه إعادة النظر في ترخيص هذه المزارع خصوصا أنها تمارس هذا النشاط منذ سنوات دون وجود لائحة تنظم أعمالها.



وبين انه لضمان عدم انحراف الحيازات الزراعية عن الغرض الأساسي منها وهو تعزيز الأمن الغذائي، فقد تصدى مجلس إدارة الهيئة لهذا الأمر في اجتماعه الأخير، وتم اعتماد محضر اجتماعه من قبل الوزير إيمانا بأهمية تسويق المنتجات الوطنية وتعزيز السياحة الزراعية بالبلاد.



وأكد الشايع قرب صدور اللائحة الخاصة بتنظيم عمل هذه المزارع السياحية بعد اعتماد الإجراءات القانونية التي تمت من قبل إدارة الفتوى والتشريع، مشيرا الى حرصه على إعادة تنظيم هذه المزارع بالسرعة الممكنة ومزاولتها للعمل بالشكل القانوني السليم.