محمد راتب

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، أن ما تم إنجازه ضمن حملة التشجير هو مدعاة للفخر، حيث حققت الحملة أصداء واسعة وسلطت الضوء على ضرورة المشاركة الشعبية في زراعة وتجميل الوطن، مبينا أن المتطوعين هم شركاء في النجاح مع ضرورة رفع مستوى الوعي الزراعي والحرص لدى المواطنين للحفاظ على ما تم تحقيقه، داعيا الجميع للمشاركة في الحملات المقبلة.

جاء ذلك خلال انطلاقة قافلة الهيئة الثامنة للتشجير والتخضير من منطقة الشامية في محافظة العاصمة وتحديدا من شارع الجهراء مقابل حديقة النيل، وقد شهدت الحملة التي أطلقتها الهيئة لتخضير مناطق الكويت وشوارعها حضورا جيدا من المشاركين والمهتمين بالتخضير والزراعة، وقام الجميع بالتعاون في غرس الشتلات.