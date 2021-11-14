أتمت شركة ليماك للإنشاءات الكويت إعداد الدفعة الرابعة من برنامجها التدريبي «مهندسات الكويت» وذلك خلال حفل تخرج أقيم يوم الأحد الماضي 7 الجاري في مكتبة الكويت الوطنية. وتم تنفيذ هذه النسخة بشكل افتراضي وبدعم من وزارة الدولة لشؤون الشباب وتكللت بتخرج 88 مهندسة كويتية على الرغم من الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا.



وقد أطلقت الشركة البرنامج التدريبي «مهندسات الكويت» عقب نجاح برنامجها المشابه «مهندسات تركيا»، الذي يهدف إلى تمكين ودعم المهنديات وصقل مهاراتهن القيادية والإدارية مما يساعدهن على النجاح في حياتهن المهنية. وقد نجح البرنامج منذ إطلاقه في الكويت بتمكين 175 مهندسة، وقد قبل العديد منهن عروضا للعمل في ليماك أو غيرها من الشركات المرموقة سواء في القطاعين الخاص والعام.



وفي كلمة ألقاها خلال حفل التخرج الذي أقيم بعد أسبوعين من إعلان مجلس الوزراء دخول البلاد المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية، قال المدير الإقليمي في شركة ليماك للإنشاءات الكويت، كيهان بغدادتلي: خلال علمنا مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، قمنا بتدريب أربعة أضعاف عدد المهندسات المعتاد واستطعنا التأقلم مع التحديات التي فرضتها علينا الجائحة ومنها بث غالبية دروس البرنامج عبر الإنترنت.من جهته، أعرب مدير عام الهيئة د.مشعل الربيع في كلمة ألقاها خلال الحفل عن سعادته باجتياز المهندسات البرنامج التدريبي الذي يمكن ‏المرأة ويفعل دورها ويؤهلها بشكل احترافي ومهني لسوق العمل في القطاع الخاص.



وأضاف أن «البرنامج عمل على صقل المهارات القيادية والإدارية للمشاركات في مجال الهندسة لمساعدتهن على النجاح في وظائفهن المستقبلية».