محمد راتب



أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، أن الهيئة ستبذل كل طاقتها لتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه المزارعين أو تواجد المنتج الوطني في الأسواق المحلية.



جاء ذلك خلال جولة في مهرجان المزارعين الكويتيين بمنطقة العبدلي، حيث جاءت مشاركة الهيئة في هذا المهرجان كدعم للمنتج الكويتي الذي أثبت وجوده وجودته ومنافسته القوية في السوق المحلي، وقد شهد المهرجان وجود عدد كبير ومتنوع من المنتجات الزراعية من فواكه وخضراوات طازجة وعالية الجودة بكميات كبيرة.



وقال اليوسف إن ما شاهده في المهرجان من تواجد كبير ومتميز للمنتجات الكويتية مدعاة للفخر، ويجعلنا أكثر حرصا على دعم المنتج الوطني، وتقديم كل العون والمساعدة للمزارعين الذين يبذلون كل جهدهم لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.



ودعا الجميع لاختيار المنتجات الكويتية الوطنية كدعم لمجهودات الدولة وللمزارعين لتحقيق المزيد من الأمن الغذائي، وكذلك رفع الكفاءة والاستدامة الزراعية، خاصة أن المنتج الوطني يتميز بأسعار منافسة وجودة كبيرة، شاكرا جميع المشاركين والقائمين على المهرجان، ومتمنيا تواصل مثل هذه الفعاليات الزراعية التي تخدم المزارع والمواطن.