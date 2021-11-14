القاهرة - هناء السيد



تشارك مراقبة التأهيل المهني في الهيئة العامة لذوي الإعاقة د.وضحة العنزي والكاتبة الزميلة أمينة العلي ورئيس المجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات الإدارية والاقتصادية د.مصطفى بهبهاني في مهرجان المرأة العربية للإبداع المقرر عقده بالقاهرة ديسمبر القادم بمشاركة خبراء ومحاضرين متخصصين ولفيف من الخبراء والنواب.



ويركز المؤتمر على إطلاق مبادرة رخصة القيادة الأسرية للحد من أعداد الطلاق المتزايدة.



وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، أشادت رئيسة المهرجان د.آمال إبراهيم بحرص المتخصصين من الكويت على المشاركة للاستفادة من خبراتهم العلمية والأكاديمية في مجال الأسرة وبناء المجتمع، مضيفة ان المهرجان يتناول العديد من الفعاليات في مقدمتها ورشة تدريبية حول رخصة القيادة الأسرية، خاصة ان حالات الطلاق تكون أكثر في السنة الأولى من الزواج، ومن بين الأسباب تدخل الأهل.



ويشير استشاري العلاقات الأسرية إلى أن عدد المطلقات في مصر تخطى 2.5 مليون مطلقة، بسبب عدم الفهم الصحيح للزواج ومعنى العائلة فمعظم من يتزوج يكون السبب إشباع غريزة أو عاطفة أو واجهة اجتماعية ومجرد أن يتم الزواج يحدث صراع القوة في السنة الأولى وكل فرد يريد أن يفرض سيطرته على الآخر دون استيعاب الطرف الآخر، كما أن الشباب الجديد ليس لديه الخبرة الكافية للحفاظ على التوازن الانفعالي أو تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، نتيجة إتاحة الأهل كل طلباتهم.



وقالت د.آمال ان الألعاب الإلكترونية والإدمان لشبكات التواصل الاجتماعي من أهم أسباب الطلاق المبكر، حيث يسبب حدوث الكثير من المشاكل في العلاقات الزوجية، إضافة إلى الخيانة عبر الإنترنت، فضلا عن عدم إدراك للحقوق والواجبات الشرعية للزوجين إلى جانب الإخفاق في الوجبات المنزلية ونقص الخبرة في إدارة المنزل وميزانية الحياة الزوجية والتي تختلط على الجيل الجديد وتضارب الأدوار بين العمل والمنزل وسوء إدارة الخلافات المنزلية وتدخل الأهل الذي يؤدي إلى الطلاق.



ولحل هذه المشكلة، ترى ضرورة أن يكون هناك تدريب للزوجين ورخصة تكون شرطا لإتمام الزواج الى جانب الشهادات الطبية، ان هناك ضرورة للتفاهم بين الطرفين خلال فترة الخطوبة، كما ان الدورة التدريبية ستساعد على التحلي بمهارات حل الصراع وطرح المشكلات دون تركها لتتفاقم، وفي حال الخلاف، وتساعد الطرفين على كيفية تقبل الاختلاف وعدم اللجوء إلى أطراف خارجية من الأسرة والأصدقاء للتدخل والاعتماد على إنهاء الخلاف بينهما.