وجهات السعودية ومصر وتركيا تستحوذ على نحو 70% من حركة السفر بمطار الكويت

باهي أحمد



قال عضو مجلس ادارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر ورئيس اللجنة الاعلامية للاتحاد حسين السليطين في تصريح خاص لـ«الأنباء»، ان رحلات العمرة استحوذت على نصيب كبير من إجمالي الرحلات في الكويت إضافة إلى رحلات العمالة المنزلية القادمة من الفلبين والهند، وذلك كون الفترة الحالية لا تعتبر موسما للسفر خاصة مع دخول المدارس، لافتا الى أن أسعار التذاكر هبطت بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بأسعارها خلال جائحة كورونا وقبل شهرين فقط، باستثناء وجهة الفلبين للمغادرين فقط مازالت مرتفعة كون أن السلطات الفلبينية مازالت تفرض كوتا معينة للقادمين إلى البلاد، حيث هبطت أسعار تذاكر القادمين بسبب فتح مطار الكويت الدولي بشكل كامل للرحلات القادمة وإلغاء الكوتا.



وأضاف السليطين أن الوجهات الأكثر طلبا للسفر تتصدرها كل من المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر في الفترة الحالية، حيث مازالت تلك الوجهات الأكثر طلبا وتسيطر على ما يقارب 60 إلى 70% من إجمالي حركة السفر من وإلى الكويت.