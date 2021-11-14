وقعت الملا الهندسية، إحدى شركات مجموعة الملا مؤخرا اتفاقية شراكة مع شركة Grasshopper Energy إحدى كبرى شركات الطاقة النظيفة المتكاملة في كندا، لدعم مساعي الملا الهندسية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة في جميع أنحاء الكويت.



وستساهم هذه الشراكة في إضافة خبرات عالمية متطورة لمشاريع الملا الهندسية في مجال حلول أنظمة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، كما أنها سوف تعزز من قدراتها في تنفيذ مشاريع متنوعة وتقديم المنتجات والخدمات الهندسية وحلول الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المشاريع التجارية والسكنية في السوق الكويتي. وبحسب بنود الاتفاقية فإن شركة Grasshopper سوف تتعاون مع الملا الهندسية في استثمار خبراتها في الكويت، كونه مركزا بارزا للطاقة المتجددة يضم العديد من القدرات والإمكانيات. وبناء عليه، سيكون لهذه الشراكة أيضا دور مهم في دعم رؤية الكويت الجديدة وتنفيذ مشاريع تعتمد على الطاقة الطاقة الشمسية والمتجددة في الكويت.



وحول هذه الاتفاقية عبر عظيم قريشي الرئيس التنفيذي لشركة Grasshopper Energy عن تفاؤله بالشراكة التي ستجمع بين الشركتين، وقال: نعتز بشراكتنا مع الملا الهندسية شريكنا المحلي في الكويت لدعم رؤية الكويت الجديدة. وأضاف: نسعى معا لبناء شراكة طويلة الأمد مع الملا الهندسية ودعمها في توفير أحدث الابتكارات والحلول لمشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة.



بدورها، أثنت أنفال الملا رئيسة قطاع الملا الهندسية في مجموعة الملا على هذا الحدث بالقول: إن الجمع بين خبرات الملا الهندسية لأكثر من 65 عاما في تقديم الخدمات الهندسية وأعمال البناء والتركيبات والتشغيل والصيانة والحلول الهندسية لجميع أنواع المشاريع، وبين خبرات شركة Grasshopper Energy، الشركة الكندية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع مرافق أنظمة الطاقة الشمسية، سوف يدعم قدرة الملا الهندسية في تنفيذ مجموعة متنوعة من مشاريع الطاقة المتجددة في مجال المشاريع التجارية والسكنية وغيرها في الكويت لبناء مستقبل مستدام يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.



و«الملا الهندسية» هي أكبر مقاول لمشاريع البناء والتركيبات الميكانيكية والكهربائية والأعمال الصيانة والتشغيل والحلول الهندسية في الكويت بخبرة لا تقل عن 65 عاما حرصت خلالها على تقديم أفضل المنتجات والخدمات الهندسية، وساهمت بدور بارز في تحقيق رؤية «الكويت الجديدة» وفي بناء مجموعة كبيرة من المشاريع في الكويت.