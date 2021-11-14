احتفلت حملة عمار يا كويت بمناسبة ذكرى دستور الكويت لصدوره الـ 59 عاما، تزامنا مع احتفالها بحصول الرئيسة الفخرية للحملة الشيخة أمل الحمود الصباح برئاسة الاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة بمشاركة أمن الفروانية وإدارة المقاهي الشعبية والمشاريع الصغيرة وبلدية الفروانية وعدد من الفرق التطوعية وعدد غفير من الجمهور.



وبهذه المناسبة، أكدت الشيخة أمل الحمود أن من اهتمامات الحملة أن نتذكر دستور الكويت ونتذكر هذه الذكرى لمشاركة عموم فئات المجتمع الكويتي حتى يكون لديه علم ودراية بدستورهم.



وأضافت: سعدت بهذا التجمع الذي تأكد لي أن الشعب الكويتي شعب يحب وطنه وحكامه من خلال ما نراه من ولاء وحب والله لا يغير علينا وكما تعرفون أن الاحتفال يعبر عن سعادتنا لإحياء ذكرى دستور الكويت وكذلك الاحتفال بحصولنا على رئاسة الاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة وهذا يعتبر إنجازا لدولتنا الكويت الحبيبة ونهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد، وإلى الشعب الكويتي وللمرأة الكويتية.



وأضافت أنها لحظات جميلة عندما نشاهد اللحمة الوطنية والفرحة على وجوه من حضر هذا يدل على حبنا لديرتنا الكويت وسعداء بهذه المشاركة وشكرا لرجال الداخلية ووزارة الشؤون وإدارة المقاهي الشعبية والمشاريع الصغيرة ولا أنسى فنانينا الذين احيوا هذا الحفل



من جهته، أكد رئيس مجلس لدارة حملة «عمار يا كويت» الإعلامي ناصر المهلهل: تحتفل الكويت اليوم بذكرى دستورها التاسع والخمسين فإننا نستذكر تاريخا مشرفا من الإنجازات على طريق الديموقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، ذلك أنه شكل نقلة نوعية نحو بناء دولة حديثة قائمة على مؤسسات دستورية بهدف خلق إدارة عادلة لكيان الدولة تتساوي فيه الحقوق والواجبات.



وقال المهلهل إن حملة عمار يا كويت شعارها «غرس مفهوم الولاء الوطني والشراكة المجتمعية»، واليوم دليل على أن نحقق هذا الهدف في نفوس المجتمع الكويتي بكافة طوائفه لتذكرهم بدستورهم الذي كفل لهم كافة الحقوق والواجبات، ومن واجبنا أن نحتفل بذكراها بمشاركة شعبية ووطنية بحضور ومشاركة الفرق التطوعية ولا شك أن الفنانين لبوا النداء الوطني ليشاركونا الاحتفالية بأريحية وحب وود.