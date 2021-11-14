أعلنت وزارة الداخلية ان ادارة مباحث شؤون الإقامة أحالت الى ادارة الابعاد 2221 وافدا مخالفا لقانون الاقامة وذلك في الفترة من 1 اكتوبر الماضي حتى الأربعاء الموافق 10 الجاري، اي خلال 40 يوما.



وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان ادارة مباحث شؤون الاقامة وبتوجيهات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الاقامة اللواء أنور البرجس داهمت خلال الفترة نفسها 22 مكتبا للعمالة المنزلية الوهمية وضبطت في المكاتب التي جرت مداهمتها 106 وافدين اغلبهم مسجل بحقهم قضايا تغيب. ودعت المواطنين والمقيمين الى عدم ايواء أي عمالة ما لم تكن على كفالتهم الشخصية، مشددا على ضرورة الابلاغ عن أي عمالة مخالفة.