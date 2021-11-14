سعود عبدالعزيز - أحمد خميس

شهدت البلاد في غضون الـ24 ساعة الماضية 3 قضايا «انتحار مواطنين شنقا، وسقوط لبناني من علو ووفاته». وقد فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا القضايا الثلاثة. وذكر مصدر امني لـ «الأنباء» ان حالة الانتحار الأولى ورد بشأنها بلاغ صباحا وكانت لمواطن شنق نفسه داخل نظارة ادارة تنفيذ الاحكام، والحالة الثانية مساء باقدام مواطن 26 عام على انهاء حياته شنقا دخل حديقة منزل أسرته في العمرية، أما وفاة اللبناني فكانت هي الأخرى صباح أمس السبت. 1وقال المصدر: بمجرد ورد بلاغ عن انتحار مواطن في إدارة التنفيذ صباح أمس انتقل رجال المباحث والأدلة الجنائية الى مكان البلاغ في الصليبية، ليتبين ان المواطن تسلل الى حمام النظارة واستغل إطراف وسادة وأعد منها مشنقة وأنهي حياته، لافتا الى المنتحر خرج قبل أشهر في العفو لكنه خالف الضوابط الخاصة بالعفو ليتم ضبطه واحتجازه مجددا، أما بالنسبة لواقعة انتحار المواطن في العمرية شنقا، فقد ورد الى العمليات عصر امس بلاغ بالواقعة، وتبين ان الشاب ربط حبلا في جذع شجرة بمنزله وشنق نفسه.



وإلى السالمية، فقد فتح تحقيق في ملابسات وفاة لبناني بسقوط من الطابق الخامس، وكان قد ورد بلاغ من حارس بناية عن سماع صوت ارتطام أسفل البناية ووجود لبناني غارق في دمائه، وعلى الفور انتقل رجال الامن والادلة الجنائية، ومن المقرر معرفة ما إذا كانت الواقعة انتحارا أم إن هناك شبهة جنائية، إلى جانب احتمالية اختلال توازن الوافد وسقوطه.