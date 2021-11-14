أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، عن الإصدار الناجح بقيمة 60 مليون دينار لسندات دائمة ومساندة من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال مما يشكل أول اصدار للمجموعة في أسواق رأسمال الدين، حيث اجتذب الإصدار عددا كبيرا من المؤسسات المحلية والمستثمرين المؤهلين، وفاق الطلب إجمالي مبلغ الطرح في فترة قصيرة، مما يدل على المتانة المالية لمجموعة الخليج للتأمين، وقد قامت كامكو إنفست بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة لإصدار مجموعة الخليج للتأمين.



وتم إصدار السندات على شريحتين، شريحة المعدل الثابت بفائدة بنسبة 4.5% وشريحة المعدل المتغير بفائدة بمعدل 2.75% فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي. وقد منحت وكالة ستاندرد أند بورز السندات تصنيفا «BBB+»، والتي سيتم اعتبارها بالكامل كجزء من رأس المال المتاح عند احتساب هامش الملاءة المالية للمجموعة. وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بتصنيف «A» من قبل وكالة ستاندرد أند بورز و«A (ممتاز)» من وكالة «إيه أم بست» و«A3» من وكالة موديز. ويمثل إصدار السندات هذا علامة فارقة في سوق رأس المال في الكويت كونه أول إصدار للسندات من قبل شركة تأمين محلية وأول إصدار سندات دائمة (perpetual) مقومة بالدينار الكويتي.



جدير بالذكر، أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلنت المجموعة عن الانتهاء من الاستحواذ على عمليات أكسا في منطقة الخليج، مما يجعل مجموعة الخليج للتأمين واحدة من أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ومن المتوقع أن تصل أقساط المجموعة بعد الانتهاء من الدمج الكامل لعمليات أكسا في منطقة الخليج إلى ما يقرب 2.5 مليار دولار أميركي في عام 2022، وفقا لـ «إيه ام بست»، وكالة التصنيف الائتماني الأميركية التي تركز على قطاع التأمين والتي أكدت مؤخرا تصنيف المجموعة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن:«إن الإصدار الناجح للسندات هو بمنزلة تأكيد لقوة المركز المالي للمجموعة وثقة المستثمرين في مستقبل المجموعة ومركزها التنافسي. لا يساهم هذا الإصدار في تعزيز كفاية رأس المال فحسب، بل سيدعم إستراتيجيتنا في استمرارية النمو».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست فيصل صرخوه: «نحن سعداء بالإقبال الذي شهدناه على سندات مجموعة الخليج للتأمين وهو دليل على تعطش الأسواق المحلية إلى أدوات دين ذات تصنيف استثماري. كما تعكس الاستجابات الجيدة من المستثمرين ثقتهم في المنطقة والقطاع الخاص. وهذا النجاح ما كان ليتحقق لولا المهنية والحرفية والمساندة التي لمسناها من قبل وحدة تنظيم التأمين وهيئة أسواق المال».