قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن وتيرة ترسية المشاريع في الكويت تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من 2021، إذ انخفضت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها إلى 152 مليون دينار (-68% على أساس ربع سنوي، -57% على أساس سنوي) وفقا للبيانات الصادرة عن مجلة «ميد».



وبذلك يصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم إسنادها في 2021 حتى الآن إلى 916 مليون دينار، وفي الربع الرابع الذي بدأ بالفعل، قد تقل القيمة الإجمالية للمشاريع للعام بأكمله عن 2.4 مليار دينار التي توقعتها MEED في وقت سابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى تأخير العطاءات الحكومية وإصدار التصاريح والموافقات في ظل خفض الإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى القيود على سلسلة التوريد الناجمة عن الجائحة والتي أدت إلى زيادة تكلفة المواد الأولية والعمالة.



وكانت وتيرة إسناد مشاريع قطاع البناء والتشييد أضعف بكثير مما كانت عليه في الربع السابق (-72% على أساس ربع سنوي)، إلا انه على الرغم من ذلك، سجل القطاع أقوى أداء في الربع الثالث من عام 2021، إذ بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 102 مليون دينار، ليستحوذ بذلك على نسبة 63% من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها منذ بداية العام الحالي. وكان مشروع شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة (الموقع الثالث) التابع لشركة نفط الكويت وبرنامج الإصلاح البيئي، بقيمة 75 مليون دينار، من أكبر المشاريع التي تم إسنادها خلال هذا الربع، يليه مباشرة عقد أعمال التربة الخاص بمدينة المطلاع بقيمة 26 مليون دينار التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.



ومن المتوقع ترسية العديد من المشاريع في الربع الرابع من عام 2021، بما في ذلك المباني العامة للقطع 1-6 بمشروع جنوب عبدالله المبارك التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية (96 مليون دينار) وجزء من مشروع مدينة صباح الأحمد (75 مليون دينار).



وعلى صعيد قطاعي الكهرباء والمياه، تباطأت وتيرة ترسية المشاريع في الربع الثالث من عام 2021، حيث انخفضت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 17% على أساس ربع سنوي لتبلغ 47 مليون دينار.



وتمت ترسية عقدين في إطار مشروع أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كابلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ومن المتوقع أن يشهد الربع الرابع من العام إسناد الأعمال المتعلقة بعدد من المشاريع الأخرى بقيمة 431 مليون دينار، بما في ذلك العديد من العقود المتعلقة بمشروع خطوط توزيع المياه العذبة التابع لوزارة الكهرباء والمياه (105 ملايين دينار) ومشاريع أصغر ضمن قطاع الطاقة تبلغ قيمتها نحو 258 مليون دينار.



ولم يتم إسناد أي مشاريع بقطاع النقل في الربع الثالث من عام 2021، حيث يشهد القطاع للربع الثاني على التوالي تضاؤل ترسية المشروعات والتي بلغت قيمتها في الربع الثاني من العام 5 ملايين دينار. ومستقبليا، من المتوقع أن يتم إسناد مشاريع بقيمة تصل إلى 452 مليون دينار ضمن قطاع النقل، بما في ذلك جزآن من مشروع الطريق الإقليمي الشمالي التابع لوزارة الأشغال العامة (189 مليون دينار) والطرق المؤدية لمبنى الركاب 2 (بقيمة 120 مليون دينار) بنهاية عام 2021.



كما ضعف نشاط قطاعي النفط والغاز بشكل ملحوظ. وانخفض إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها بنسبة 93% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 4 ملايين دينار، والتي تمثلت بصفة رئيسية في مشروع شركة نفط الكويت لتركيب خطوط تدفق لآبار المنتجين.



ومن المقرر إسناد مشاريع بقيمة 308 ملايين دينار ضمن قطاعي النفط والغاز في الربع الرابع من 2021، بما في ذلك وحدتا إنتاج الغاز الجوراسي رقم JPF4 وJPF5 التابعة لشركة نفط الكويت (294 مليون دينار) والعديد من المشاريع النفطية الأصغر حجما. إلا انه وفقا للاتجاهات التي شهدناها مؤخرا، يمكننا أن نرى إمكانية تأجيل هذا المشروع إلى أوائل عام 2022.



وختاما، من المتوقع أن يشهد قطاع الكيماويات، الذي كان مستقرا خلال السنوات القليلة الماضية بعض الحركة أخيرا، في ظل توقع إسناد عقود مجمع الزور للبتروكيماويات (2.85 مليار دينار) من قبل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك). ومن المستبعد ان يحدث ذلك قبل أوائل عام 2022.



٭ وترى مجلة MEED إمكانية إسناد مشاريع بقيمة 1.5 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2021. وبالنسبة لعام 2021 ككل، من المرجح أن تتباطأ وتيرة أنشطة المشاريع أكثر مما كان متوقعا قبل ذلك.