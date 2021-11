أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، لأول مرة في الكويت خدمة اتاحة استخدام الساعات الذكية والموبايل لانجاز المعاملات المصرفية من خلال أجهزة الصرف الآلي التابعة لفروع «بيتك» والفروع الذكية KFH GO.



وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة بالتكليف في «بيتك» خالد الشملان ان «بيتك» حقق نجاحا آخر يضاف لسجلاته في عالم الخدمات المصرفية الرقمية، مبينا انه بات الآن بإمكان العميل الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية من أجهز الصرف الآلي دون بطاقة حيث يتم تنفيذها من خلال المحافظ الرقمية المتاحة: Fitbit Pay، وGarmin Pay، وSamsung Pay، وKFH Wallet.



ولفت الشملان الى ان الخدمات المصرفية التي يمكن انجازها عبر المحافظ الرقمية تشمل: السحب النقدي، الإيداع النقدي، إيداع الشيكات، التحويل بين الحسابات الشخصية، التحويل إلى مستفيدي «بيتك»، التحويل إلى بنوك أخرى محليا وعالميا، التبرعات إلى لجان خيرية، طلب دفتر شيكات، طلب كشف حساب، فتح حساب جديد إضافي، وفتح ودائع استثمارية، مبينا ان خدمة المحافظ الرقمية عبر اجهزة الصرف الآلي تقدم للعملاء مجانا دون أية رسوم.



وأشار الى ان هذه الخدمة الفريدة من نوعها تؤكد ريادة «بيتك» في طرح خدمات مصرفية وحلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتعزز من تجربتهم المصرفية، وذلك بالاعتماد على احدث وسائل التكنولوجيا المالية. كما تعكس النجاح الكبير في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لـ«بيتك» الذي قطع فيها أشواطا كبيرة رسخت مكانته الرائدة عالميا.



ويقدم «بيتك» لعملائه باقة متنوعة من الخدمات الالكترونية المتميزة والتي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة من أي مكان، مثل خدمة طلب التمويل الشخصي «أونلاين» وفتح حساب للعملاء الجدد دون الحاجة لزيارة الفرع واعتماده بالتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق هويتي، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وإنشاء الودائع الاستثمارية، وفتح حساب الذهب وبيع وشراء الذهب، وطلب دفتر شيكات، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الألي من خلال QR Code وايداع الشيكات، ومتابعة الالتزامات التمويلية وعدد الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع، وخدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung، وخدمة KFH Pay وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية الالكترونية.



كما يوفر «بيتك» أجهزة الـXTM، وفروع KFH Go الذكية والبالغ عددها 10 فروع، وهي منتشرة بأماكن مختلفة في الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي.



وتتيح فروع KFH Go للعملاء الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: طباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، وتسلم سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي دون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف وطباعة شهادة آيبان وطلب المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات،، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية.