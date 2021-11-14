«نسيت»

ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، تعتذر لمحكمة بريطانية عن نسيان محادثة تضمنت سماحها بنشر الخطاب المشهور لوالدها، والذي تم اعتبار نشره فيما بعد انتهاكا لخصوصيتها، وهو ما قد يمهد الطريق لإعادة الاعتبار للصحافة التي نشرت الخطاب.