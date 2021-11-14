«نسيت»
ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، تعتذر لمحكمة بريطانية عن نسيان محادثة تضمنت سماحها بنشر الخطاب المشهور لوالدها، والذي تم اعتبار نشره فيما بعد انتهاكا لخصوصيتها، وهو ما قد يمهد الطريق لإعادة الاعتبار للصحافة التي نشرت الخطاب.
«المتاحف البريطانية تحتاج لإزالة النزعة الاستعمارية التي تظهر في بعض مقتنياتها»
شارون هيل، مديرة اتحاد المتاحف البريطانية، تصدر توجيهات جديدة للمتاحف البريطانية، وتتعرض لانتقادات.
«وفاة الطاهي مخترع أفضل وجبة صحية بالعالم بأزمة قلبية في سن 43 عاما»
غرباريت بينز، الطاهي الهندي البريطاني الشهير، يتوفى، وتنعيه، غوينيث بالترو، الممثلة الأميركية.
«لولا أنها زوجة طليقي لأصبحت أعز صديقاتها»
دريو باريمور، الممثلة الأميركية، 46 سنة، تعترف بإعجابها بزوجة طليقها.
«من الغريب أنه لا يتقدم في العمر»
رايان رينولدز، الممثل الأمريكي، متحدثا عن زميله بول راد.