أغلب التطبيقات التي تقدم معلومات عن حالة الطقس تحتاج إلى معرفة مكان المستخدم في كل مرة يسأل فيها عن حالة الطقس، ولكن هناك تطبيقا جديدا باسم "تطبيق طقس يحترم الخصوصية" (برايفسي فريندلي ويزر).

هذا التطبيق يعمل مع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ويعتمد على المصادر المفتوحة لمعلومات الطقس، لكن ميزته الرئيسية هي أنه لا يحتاج إلى الكثير من المعلومات الشخصية للمستخدم ولا يجمع أي بيانات ولا ينشيء حسابات خاصة للاستخدام.

وفي حين أن تطبيقات بيانات الطقس تحدد بدقة في أغلب الأحوال موقع المستخدم إلى جانب جمع كم كبير من التفاصيل بشأن كيفية استخدامه للتطبيق، لكن تطبيق "برايفسي فريندلي ويزر" هو واحد من قلة قليلة للغاية من البرامج المصممة لاحترام الخصوصية.

طورت هذا التطبيق مجموعة "سيكوسو" للأبحاث في مجال أمن البيانات وسهولة الاستخدام والمجتمع ومقرها في قسم علوم الحاسب بجامعة دارمشتاد التقنية في ألمانيا. وقد طورت المجموعة بالفعل أكثر من30 تطبيقا يحترم الخصوصية في مجالات عديدة لأجهزة أندرويد.

في الوقت نفسه فإن التطبيق الجديد يعمل بنفس طريقة تطبيقات بيانات الطقس الأخرى ويوفر البيانات الخاصة بحالة الطقس الآنية وتوقعاته في أي مكان يختاره المستخدم لكن دون الحاجة إلى معرفة مكان وجود المستخدم ولا تقديم إعلانات.

كما أنه يطلب من المستخدمين منحه الحد الأدنى من الموافقات التي يحتاجها لكي يجمع البيانات من خدمة "أوبن ويزر مابس" المجانية.

ومن الخصائص المهمة في التطبيق قدرته على القيام بالبحث عبر منطقة يتم تحديد نصف قطرها.

وهذه الخاصية تتيح للمستخدم معرفة الأماكن ذات الطقس الجيد حول المكان الذي حدده.

ويمكن تنزيل التطبيق من جوجل بلاي ستور وإف درويد ستور.