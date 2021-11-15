أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، ان موعد التحاق المجندين من الدفعة (49) سيكون يوم السبت المقبل 20 الجاري حسب عنوان سكن المجند.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي، ان التحاق المجندين سيتم على حسب محافظاتهم حيث ستكون محافظة الجهراء في (معهد القوة البرية) ومحافظة الفروانية في (معهد الخدمة الوطنية العسكرية) ومحافظة العاصمة في (معهد الخدمة الوطنية العسكرية) ومحافظة حولي في (معهد الخدمة الوطنية العسكرية) ومحافظة مبارك الكبير في (معهد الحرس الأميري)، أما محافظة الأحمدي فستكون في (معهد الدفاع الجوي).



وذكرت أنه ستصل رسائل نصية للمشمولين بالالتحاق ابتداء من اليوم، مشيرة إلى أن كل من تصله الرسالة النصية عليه الالتحاق بالتاريخ والساعة المحددة ضمن الدفعة ومن يتخلف عن الالتحاق سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.