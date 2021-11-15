أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس عن إضافة وثيقتين حكوميتين رقميتين في تطبيق «هويتي» تتمثل في رخصة «قيادة المركبة الرقمية» و«شهادة الميلاد الرقمية» علاوة على إضافة الجرعة الثالثة من التطعيم، في خطوة جديدة نحو رقمنة الوثائق الحكومية وتوظيف التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع وزارتي الداخلية والصحة.



وأشارت الفارس في تصريح لها الى أن العملية ستمكن الأفراد من الاستفادة بشكل أكبر من التطبيق، وذلك لإبراز رخصة القيادة الرقمية والاحتفاظ بالرخصة التقليدية، وبالتالي يمكن التغلب على مشاكل تلف او فقدان الرخصة علاوة على معرفة موعد انتهاء صلاحيتها تفاديا لما يترتب على ذلك من غرامات، كما يمكن للمستخدم سهولة مشاركة رخصة القيادة عند طلبها عبر التطبيقات المختلفة واستخدامها عند الحاجة لنسخة منها، كما أن إضافة شهادة الميلاد الرقمية وإثبات تلقي الجرعة الثالثة من التطعيم الخاص بفيروس كورونا للتطبيق وإمكانية التحقق من صحة الوثيقة الرقمية عبر رمز (QR) ستعزز من استفادة الأفراد من «هويتي» بشكل أكثر فعالية.



وبينت أن هذه الإضافات طرحت في التحديث الجديد للتطبيق عبر المتاجر الرقمية الخاصة بأنظمة الهواتف الذكية المختلفة، ويتطلب من الأفراد تحديث التطبيق للاطلاع عليها.



وكشفت عن وجود خطوات مهمة لتحويل التطبيق الى محفظة رقمية للوثائق الحكومية، فبعد إضافة رخصة القيادة الرقمية وشهادة الميلاد الرقمية، وجار العمل على إضافة دفتر ملكية المركبة في القريب العاجل، وبقية الوثائق الحكومية تباعا.



وتقدمت بالشكر الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووكيل وزارة الداخلية الشيخ سالم النواف ووكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا، وجميع العاملين في الوزارتين على هذا التعاون المثمر والبناء والذي يعتبر إحدى خطوات التحول الرقمي في البلاد، وشكرت العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية وعلى رأسهم مديرها العام مساعد العسعوسي.