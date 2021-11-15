محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان جهود الحكومات في منطقة الشرق الأوسط تتضافر لرفع مستوى المعالم والمواقع الترفيهية والسياحية وتحسين الخدمات والعروض المتعلقة بها، سواء من خلال تجديد الأصول الحالية أو من خلال تنفيذ مشاريع سياحية جديدة على درجة من الضخامة. وأضافت المجلة انه من المقرر أن تعول المشاريع السياحية على الرغبة التي تولدت في فترة ما بعد الوباء للعودة للأسفار والاستمتاع بتجارب جديدة مرة أخرى، حيث انه يصعب على المرء التقليل من مدى الأضرار والخسائر اللذين تعرضت لهما صناعة السياحة العالمية خلال عام 2020.



واستشهدت المجلة بالأرقام التي نشرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتي ذكرت ان انهيار سوق السفر الدولي خلال العام المذكور أسفر عن خسارة قدرها 1.3 تريليون دولار في عائدات التصدير، وهو ما يمثل أكثر من 11 ضعفا للخسارة التي مني بها الاقتصاد العالمي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2009.



في غضون ذلك، قالت المجلة ان جائحة كورونا وتدابير الإغلاق الناتجة عنها كانت سببا في تعريض ما بين 100 و120 مليون وظيفة سياحية مباشرة في دول المنطقة للخطر.



وفي ظل هذه الخلفية السلبية للغاية، فقد كان لدى صناعة السياحة العالمية اكثر من سبب وجيه ومبرر للتشاؤم بشأن استئناف نشاطاتها التي تعاني من الاضطراب منذ فترة، وهكذا وبعد ما يقرب من عامين من بداية الوباء، نرى ان صناعة السياحة بدأت الآن من جديد تتطلع إلى آفاق أفضل بكثير في المستقبل.