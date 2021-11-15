أعلنت شركة الكويت للتأمين عن تحقيق صافي ربح خلال التسعة شهور الأولى من 2021 بلغ نحو 10.7 ملايين دينار، بربحية 58 فلسا للسهم الواحد، وذلك مقابل أرباح للفترة نفسها من 2020 بلغت 10.3 ملايين دينار، بربحية 55.69 فلسا للسهم الواحد. وقالت الشركة في بيان صحافي، ان إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للفترة الحالية بلغ 34.4 مليون دينار، مقابل 29.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 5.3 ملايين دينار، وبنسبة نمو 18%. وبلغ صافي الربح التشغيلي للفترة الحالية 4.2 ملايين دينار، مقابل 3.2 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مليون دينار وبنمو 30%، وبلغ صافي إيراد الاستثمار للفترة الحالية 7.3 ملايين دينار، مقابل 7.7 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بالرغم من انخفاض توزيعات أرباح مساهمات الشركة وفوائد الودائع، لكنها استطاعت تغطية هذا الانخفاض عن طريق زيادة الأرباح المحققة من عمليات التداول. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف: «لقد حققنا تلك النتائج التشغيلية حرصا منا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين والعملاء، ومازلنا نواصل اتباع سياسة متحفظة مع استمرار نجاحنا في إدارة التحديات التي تواجهنا».