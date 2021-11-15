أعلنت شركة غيتهاوس كابيتال عن إتمامها بنجاح عملية تخارج من محفظة عقارات صناعية في الولايات المتحدة الأميركية والتي حققـــــــت عوائد إجمالية على الاستثمار بلغت 51% شاملة التوزيعات والعائد على البيع.



وفــــي هـــــذا الســــــياق، أعرب الرئيس التنفيذي لغيتهاوس كابيتال خالد البعيجان عن سعادته بهذا التخارج الناجح، موضحا ان الاستثمار بهذه المحفظة حقق عوائد مميزة للمستثمرين وأنه تم التخارج منها قبل الفترة المتوقعة بحيث يعتبر ذلك إنجازا مميزا نظرا للظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19. من جانبها، أوضحت عائشة المضف، الرئيس التنفيذي للعمليات، ان هذا التخارج يدل على خبرة المجموعة بالسوق الأميركي، كما يؤكد على قدرتها بتنفيذ صفقات الشراء والبيع بمرونة عالية، موضحة ان غيتهاوس رأت الوقت ملائما للتخارج من هذه المحفظة كونها تخطت الهدف المطلوب منها.