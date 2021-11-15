أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إنتيليكت جلوبال ترانساكشن بانكينج (iGTB) بهدف تحويل جميع عمليات الشركات لدى البنك إلى النظام الرقمي في إطار سعي البنك الدائم للتحول الرقمي في جميع معاملاته.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في بنك بوبيان عبدالسلام الصالح: سعداء بمثل هذا التعاون مع شركة iGTB المصنفة الأولى عالميا في مجال المعاملات المصرفية مواكبة لاستراتيجية لبنك الخمسية الثالثة «بوبيان 2023» والتي ترتكز على أساس التوسع محليا مع تعزيز التواجد الدولي.



وأضاف: لطالما ركزنا في «بوبيان» على تعزيز البنية التحتية الرقمية للبنك لقيادة المبادرات المميزة التي تخدم عملاءنا بصورة مبتكرة، فعلى المستوى الإقليمي سوف تساعد رقمنة الخدمات ومنح عملائنا مباشرة المعاملات والتمتع بمزايا المعاملات الرقمية المصرفية الحديثة وبخدمات إدارة النقدية بما يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.



من جانبه، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك بوبيان أشرف سويلم: يعتبر الابتكار والإبداع بمنزلة المفتاح الرئيسي لنجاح استراتيجيتنا في «بوبيان»، ومن خلال اتباع المنهجية المرنة وطرح عدد من المنتجات التي تقدم «لأول مرة في الكويت» لعملائنا، فنحن نسعى إلى دعم عملائنا عبر تزويدهم بمنتجات جديدة ومتقدمة وسهلة الاستخدام.



في سياق متصل، صرح الرئيس التنفيذي لشركة iGTB مانيش ماكان بأن العديد من المؤسسات المالية الإسلامية، لاسيما في الكويت تتوجه الآن نحو التركيز على التطوير والابتكار في خدماتها خاصة ما يخص قطاع المدفوعات الرقمية بالإضافة إلى التوسع في عملياتها المصرفية للشركات والتي تركز على استعداد السوق وسرعة طرح المنتجات في السوق كـ «علامة مميزة» على التحول نحو الجيل القادم من معاملات الخدمات المصرفية والابتعاد عن البرامج بعيدة المدى المصممة بشكل خاص.