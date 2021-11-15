محمود عيسى



قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» طارق سلطان ان الشركة ستواصل الاستثمار في كل من سلاسل التوريد والتكنولوجيا، وستنظر في الخيارات الاستراتيجية المختلفة لجميع قطاعات أعمالها.



وأضاف سلطان في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية: «سنواصل الاستثمار في سلاسل التوريد - ولكن في أعمالنا الأساسية والصناعية والعقارية ومركبات سلاسل التوريد المختلفة - ولكن بشكل متزايد في التكنولوجيا، حيث نتطلع حقا إلى زيادة بصمتنا والمشاركة في الأعمال الناجحة». وقال سلطان ان «أجيليتي» تقوم حاليا بتقييم أفضل الخيارات لتوسيع أعمالها، حيث سيكون العام المقبل «وقتا مناسبا لتوقع تحقيق إنجاز ما»، وقد ارتفعت إيرادات الشركة 30% في الربع الثالث بينما قفزت الأرباح إلى 926.9 مليون دينار (3 مليارات دولار) من بيع وحدتها اللوجستية مقابل 4.1 مليارات دولار.



وقال: «كل شيء مطروح لتقييمه بما في ذلك الشراء والبيع والإدراج، يتم النظر في كل هذه النشاطات، وسيكون لدينا المزيد من الوضوح خلال ربعي السنة المقبلين».