ثمّنت رئيسة مجلس إدارة مجلس الأعمال التركي - الكويتي ورئيسة مجلس إدارة شركة ليماك القابضة إبرو أوزدمير العلاقات التركية - الكويتية، قائلة انها تتسم منذ نشأتها قبل نحو 50 عاما بأنها في تطور مطرد فهي ذات منظور استراتيجي طويل الأمد ومنفعة متبادلة، وإنه لأمر مشجع أن نرى قادة البلدين يعلقون أهمية متزايدة على تطوير هذه العلاقات خاصة في السنوات الـ 15 الماضية التي شهدت تفاعلات نشطة ومثمرة بفضل الحوار الديبلوماسي القوي.



وقالت أوزدمير خلال ندوة إلكترونية عقدها المجلس: «هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية تركيا والكويت، خاصة في فترة ما بعد الوباء. تحقيقا لهذه الغاية وبصفتنا ممثلي مجلس الأعمال التركي - الكويتي، نواصل أنشطتنا منذ عام 2006 ونحن في حالة بحث دائم لخلق طرق جديدة من شأنها المساهمة في تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية». من جانبها، أكدت سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت عائشة كويتاك أن التعاون الاقتصادي والتجاري هو من صميم العلاقات التركية - الكويتية وأحد أعمدتها».



وأضافت: «حاليا ثمة 383 شركة في تركيا لديها جهات استثمارية كويتية في حين تجاوز إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الكويت إلى تركيا ملياري دولار في الفترة بين 2002 - 2020، لذلك يؤكد مجلس الأعمال مرة أخرى أهمية إصدار التقارير حول التجارة الثنائية والاستثمار الأجنبي للبلدان باعتباره أمرا حاسما محوريا وضروريا في العلاقات الثنائية».