أكدت الفنانة البحرينية أميرة محمد أن مسلسلها الجديد «لعبة السعادة» سيعيدها إلى الدراما بقوة بعد غياب، وقالت في تصريحات صحافية: سيشاركني في مسلسل «لعبة السعادة» نخبة من النجوم منهم خالد البريكي وعبدالمحسن القفاص وريم أرحمة ومحمد صفر وغيرهم، وهو عمل كوميدي خفيف، يدور حول عائلة تتعرض في كل حلقة إلى موقف ما، وتتوالى الأحداث، وأقدم فيه شخصية «أحلام» وهي فتاة دقيقة تكره الفوضى، وتعشق الموضة والإتيكيت، وهي بالمناسبة تشبه شخصيتي الحقيقية إلى حد بعيد.



وحول استقرارها مؤخرا في الرياض، أوضحت أميرة: ترددت بعض الشائعات مؤخرا حول زواجي، وأن استقراري في الرياض سببه الزواج، لكني أؤكد على انني غير متزوجة.



وعن رأيها في عمليات التجميل، قالت أميرة محمد: لم أخضع لأية عمليات تجميل في حياتي، لكن لا بأس من البوتكس والفيلر لزيادة الجمال، ولكن بحدود، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده.