

مفرح الشمري



بعد نشر «الأنباء» المشاكل الصحية التي يعاني منها الفنان القدير الكوميدي فيصل بوغازي، استجاب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لمناشدة «الأنباء» للالتفات إلى موضوع علاج «بوغازي» في الخارج، فأعطى تعليماته لادارة مكتبه بالتواصل مع الفنان فيصل بوغازي للحصول على التقارير الطبية التي لديه والتي سلمها «بوغازي» الى مدير العلاقات العامة بوزارة الاعلام شامخ الرشيدي الذي بدوره أبلغ وزارة الصحة بحالة الفنان التي تحتاج الى تدخل علاجي سريع لأنه يعاني من أمراض عدة، بالاضافة الى الوزن الزائد.



وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح اهتم بالحالة الصحية للفنان القدير فيصل بوغازي اهتماما كبيرا، وأمر بمتابعة اجراءات سفره في الخارج للعلاج من الامراض التي يعاني منها من سنوات طويلة والمبينة في التقرير وهي: ورم سرطاني في الرئة اليسرى، ورم سرطاني في الكلية اليسرى وتم استئصال الكلية، بطارية في القلب، السمنة المفرطة والأمراض المزمنة المرتبطة بها وأهمها الضغط والسكري، عدم القدرة على المشي بسبب وجود مادة معدنية في الرجل اليسرى، وقد باشرت وزارة الصحة بعمل اللازم



لتمكين سفر الفنان القدير فيصل بوغازي للعلاج في الخارج وسيتضح ذلك خلال الأيام المقبلة.



هذا التجاوب والتفاعل من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ليس غريبا عليهما لأنهما حريصان على تقديم الأفضل لأبناء الوطن وما يحتاجون اليه من رعاية صحية، خصوصا ان الفنان القدير فيصل بوغازي «يستاهل» هذا التجاوب والتفاعل مع حالته الصحية لأنه قدم الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي أسعد فيها الناس، وحقه علينا ان نهتم به وبغيره من الفنانين الذين أعطوا الكثير لهذا الوطن الغالي.