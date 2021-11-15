اختتم نادي الرياضات البحرية منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت على شاطئ المارينا بإشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وبرعاية الهيئة العامة للرياضة.



وجاءت نتائج الجولة الثانية والأخيرة من البطولة من فئة واقف سيدات محترفين، كالتالي: جاءت بالمركز الأول جونا بورجسترم من السويد وايما نلي من فريق أبوظبي ثانية بينما حلت ثالثة جاسمين يبراس من أستونيا وفي فئة واقف رجال محترفين في التصنيف العام لموسم 2021 بطولة العالم فجاء بالمركز الأول كيفن ريترير من فريف فيكتوري من الإمارات وفي المركز الثاني ناتشو ارميلاس من إسبانيا وفي المركز الثالث اندريس كيلر من الدنمارك، أما فئة جالس كبار المحترفين التصنيف العام لموسم 2021 بطولة العالم فجاء بالمركز الأول جيرمي بيريز من فرنسا وفي المركز الثاني يوسف العبدالرزاق من الكويت وفي المركز الثالث اليخاندرو مولينا من البرتغال.



وفي فئة الحركات الاستعراضية (فري ستايل) حسب التصنيف العام لموسم 2021 بطولة العالم فجاء في المركز الأول راشد الملا من الإمارات وفي المركز الثاني روبيرتو مارياني من إيطاليا وفي المركز الثالث باولو نونيس من البرتغال.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي إن الكويت استطاعت إخراج البطولة بصورة مثلى وأثبتت جدارتها في احتضان هذا المحفل الدولي المهم، مضيفا ان المتسابقين ظهروا بمستويات متميزة منذ بداية السباق حتى نهايته.