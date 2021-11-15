بيروت - ناجي شربل



يختتم منتخبا لبنان والإمارات تحضيراتهما بعد ظهر اليوم بتدريب رسمي في ملعب صيدا البلدي، عشية مباراتهما على الملعب عينه الثانية بعد ظهر غد في المرحلة السادسة من تصفيات المجموعة الأولى بالدور الحاسم الآسيوي المؤهلة لمونديال قطر 2022.



ويدرك كلا المنتخبين ان المباراة تشكل الفرصة الأخيرة لهما في الصراع على المركز الثالث في المجموعة الذي يكفل لهما متابعة المشوار المونديالي من بوابة الملحق، علما ان بطاقتي التأهل الخاصتين بالمجموعة ستكونان بشكل كبير من نصيب كل من إيران وكوريا الجنوبية.



وكان المنتخبان خسرا في المرحلة الأخيرة الخميس الماضي، لبنان أمام إيران في صيدا 1-2 بعدما تقدم 1-0 حتى الدقيقة 91، والإمارات أمام كوريا الجنوبية في سيئول 0-1.



ويعقد في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، يليه المؤتمر الصحافي لمدربي الفريقين في ملعب صيدا، إذ يقود المباراة الحكم الأسترالي شون روبرت إيفانز، وتجرى خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور تنفيذا لقرار «الفيفا».