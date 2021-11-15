علاء مجيد



تصدر الدينار الكويتي قائمة تضم 10 عملات هي الأقوى في العالم بحسب تقرير نشره موقع ScoopWhoop، حيث اعتمد التقرير في تصنيفه لأقوى العملات حول العالم على سعر صرف كل عملة مقابل عملتي الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني.



وأشار التقرير إلى ان تصنيف قوة العملة المحلية مقابل عملتي الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني لا يعكس بالضرورة القوة الاقتصادية للدولة أو الميزان التجاري ووضع الميزانية للدولة. وضع التقرير الدينار الكويتي بصدارة أقوى عملات العالم، وأشار إلى أن الدينار الكويتي منذ تم إصداره لأول مرة في عام 1960 أصبح العملة الأكثر قيمة وعلى رأس أقوى العملات حول العالم من حيث سعر الصرف. وأشار التقرير إلى أن الكويت تعد دولة نفطية بامتياز، حيث تمتلك 9% من احتياطي النفط العالمي، كما تمثل إيرادات النفط نحو 80% من إجمالي عوائد الدولة. وبحسب التقرير، بلغ سعر صرف الدينار في مايو 2021 نحو 3.32 دولارات أميركية.



ضمت باقي القائمة 9 عملات لاقتصادات متنوعة وبينها تباينا كبيرا، حيث احتل الدينار البحريني المرتبة الثانية بعد الدينار الكويتي بسعر صرف يصل إلى 2.6 دولار أميركي، يليه في المرتبة الثالثة عملة دولة خليجية أيضا، حيث احتل الريال العماني المركز الثالث بسعر صرف يبلغ 2.6 مقابل الدولار الأميركي، وكانت المرتبة الرابعة من نصيب دولة عربية غير خليجية حيث حل بذلك المركز الدينار الأردني الذي يبلغ سعر صرفه 1.4 دولار أميركي.