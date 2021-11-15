محمود عيسى



للشهر الثاني على التوالي لم تسجل الكويت أي ترسيات لعقود مشاريع خلال شهر أكتوبر الماضي، في حين ارتفعت قيمة العقود التي أرسيت في منطقة الشرق الأوسط بنسبة بلغت 172% بفضل العقود التي أرساها العراق والمملكة العربية السعودية.



وذكرت مجلة ميد ان العراق والمملكة العربية السعودية رفعتا أداء سوق المشاريع في الشرق الأوسط في أكتوبر، حيث ساهمتا بمبلغ 6.9 مليارات دولار من إجمالي 8.4 مليارات دولار من العقود الممنوحة في المنطقة في الشهر المذكور. وتمثل القيمة الإجمالية للعقود المرساة زيادة كبيرة قدرها 172% عن 3.1 مليارات دولار هي قيمة العقود التي تم توقيعها في سبتمبر.



وأضافت المجلة ان ترتيب العراق في المركز الأول في الشرق الأوسط من حيث ترسيات العقود في أكتوبر التي بلغت قيمتها 3.805 مليارات دولار لم يكن مفاجئا في ضوء التزامات من الحكومة العراقية بتنفيذ 4 مشروعات واسعة النطاق.



من جانبها، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني في ترتيب منح العقود في أكتوبر، حيث أرست صفقات بقيمة 3.1 مليارات دولار. وكان أكبر عقد تم توقيعه هو صفقة بقيمة 900 مليون دولار يتعلق بمشروع البحر الأحمر. واحتلت مصر المركز الثالث في ترتيب ترسية العقود في أكتوبر بعقود بقيمة 1.3 مليار دولار، كان أكبرها عقد بقيمة 560 مليون دولار.