الكويت تحتفل بالسنوية الثانية لإطلاق خدمات الـ «5G» ونشجع الأفراد وقطاع الأعمال على التحول إليها

«هيئة الاتصالات» تتعاون مع المشغلين لخفض أسعار خدمات «5G» وجعلها تنافسية مع الجيل الرابع

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (سيترا) م.سالم الأذينة، إن المجتمع الكويتي بين أكثر المجتمعات استهلاكا للبيانات على الصعيد العالمي، ففي عام 2017 كان متوسط استهلاك البيانات الشهري لكل مشترك بالكويت 50 غيغابايت مع إمكانات نمو هائلة.



وأضاف أن مزودي الخدمات وهيئة الاتصالات أدركوا أن الطلب على خدمات الـ «5G» سيفوق الطلب على خدمات الجيل الرابع نظرا لتفوقها التكنولوجي، فهي توفر مزايا مهمة ابتداء من سرعة تنزيل للبيانات تفوق سابقتها بمئات الأضعاف، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشبكة وتقليل زمن الخدمة، وهذا بدوره سيسهم في إنجاز أمور مثل الجراحة عن بعد، والسيارات ذاتية القيادة، والتوسع المستمر للمدن الذكية في الكويت، وهكذا خطت الكويت نحو «5G» بكل بسرعة في وقت تعثرت دول كثيرة في تبني أو استخدام هذه التقنية.



حديث الأذينة، جاء ضمن مقابلة صحافية حصرية مع مجلة «Telecom Review»، المتخصصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث ركزت المقابلة على ريادة الكويت بتبني وتطوير خدمات الجيل الخامس (5G)، والتي تعتبر من أكثر العوامل المساعدة بتطوير تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي.



الجيل الخامس بالكويت



تعليقا على آفاق تقنية الـ «5G» بالكويت بعد القفزات السريعة التي تم تطبيقه فيها، أوضح الأذينة أن الكويت تحتفل بالسنوية الثانية لإطلاق خدمات الـ «5G»، مشيرا إلى أن هيئة الاتصالات أطلقت استراتيجيتها الوطنية الواضحة منذ ذلك الحين لتشجيع التحول إلى خدمات الجيل الخامس سواء على مستوى الأفراد أو تطبيقات قطاع الأعمال.



وأوضح أن الاستهلاك الشهري للبيانات بلغ لكل مشترك ما يفوق 70 غيغابايت بسرعات تصل إلى 700 ميغابايت، حيث ساعدت قدرات الـ «5G» على تقديم خدمات لكافة أفراد المجتمع خلال فترة جائحة كورونا، وتعمل هيئة الاتصالات على تعزيز اعتماد الـ «5G» بالتعاون مع المشغلين ومقدمي الخدمات لخفض الأسعار وجعلها تنافسية مع الجيل الرابع.



وأضاف انه مع توفير حصة بيانات أعلى وعدد قليل من الرسوم الإضافية، ونتيجة لذلك، يتمتع أكثر من 800 ألف مستخدم الآن بخدمات 5G في البلاد، مما يمثل نسبة انتشار تصل إلى 20%، وهو رقم قياسي رائد في منطقة مجلس التعاون الخليجي.



جائحة كورونا



أشار الأذينة إلى أن هيئة الاتصالات شجعت قطاع الأعمال على التحول نحو التقنيات المتطورة مثل 5G وغيرها من خلال خططها للتحول الرقمي، حيث شهدت الكويت العديد من الأمثلة، فالبنوك الكويتية قامت بتوفير خدمات الصراف الآلي (ATM) باستخدام شاحنات خاصة في المناطقة النائية خلال جائحة كورونا من خلال ربطها بتقنيات 5G.



كما قامت وزارة التربية بربط المدرسين والطلبة عبر تلك التقنية، ومثلها فعل القطاع النفطي الذي استخدم تلك التقنية للقيام بعمليات الصيانة والأمن عن بعد مما خفض من التكلفة التشغيلية، ولا ننسى كذلك الانتشار الواسع لخدمات المؤتمرات والاجتماعات عبر تقنيات الفيديو للأفراد والمؤسسات التي تعززها السرعات الهائلة التي يوفرها 5G. وأكد الأذينة أن الكويت تمتلك استراتيجية واضحة لمستقبل خدمات 5G ولكيفية تحقيق تلك الاستراتيجية.



تطوير البنى التحتية



عن مدى قدرة البنى التحتية بالكويت لاستيعاب متطلبات 5G، أوضح الأذينة أن ذلك يعتبر أولوية لدى سيترا، وتقوم الهيئة بمراقبة مختلف جوانب استخدامات 5G، وأن سيترا تعمل بشكل وثيق مع مزودي الخدمات والجهات ذات الصلة للتأكد من مستويات الخدمة، وذكر بهذا الصدد كيفية معالجة القصور بالتغطية الذي حصل في الأماكن المغلقة والتي تمت معالجتها باستخدام نطاق طيف محدث، كما ذكر الأذينة أن سيترا قد تبنت تقديم خدمات الاتصالات النقالة عير مشغلي شبكة الجوال الظاهرية (MNVOs) والتي تعتبر قفزة نوعية لتوفير أفضل الخدمات للمجتمع الكويتي، وتم بالفعل إصدر الترخيص الأول لشركة Virgin التي يعتقد أنها بالإضافة إلى إثراء خدمات 5G، فإنها ستسهم في خلق جو تنافسي ديناميكي مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمة.



آفاق المستقبل مع 5G



وفي ختام مقابلته الصحافية، أعرب م.الأذينة عن اعتزازه بأن الكويت تعتبر من أكثر الدول تطورا في استخدام خدمات 5G والتي تسهم أيضا في اقتصادها الرقمي، وقال ان خدمة 5G تغطي كامل مساحة الكويت تقريبا مع المحافظة على جودة الخدمة، وأمل أن يصل عدد مستخدمي الخدمة بنهاية سنة 2021 إلى 1.2 مليون، أي ما يعادل 25% من إجمالي عدد المستخدمين.



وأضاف الأذينة: «للمضي قدما تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، تضاعف مؤسسات عدة مثل سيترا التزامها بدعم رؤية الكويت الجديدة 2035، وسوف تسهم جهودنا مع شركائنا في تحويل الكويت إلى اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة يتم فيه تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المدعمة أساسا بخدمة 5G، ومن المتوقع أن تعلن سيترا عن العديد من المبادرات في المستقبل القريب بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نطاق طيف 5G جديد وأطر جودة الخدمة والتناغم بين 5G والحوسبة السحابية، وسوف تولي سيترا جانب المشغلين اهتماما خاصا لزيادة تحسين تجربة مستخدمي الجيل الخامس، وتطوير الأطر والأدوات التنظيمية اللازمة لضمان أعلى المعايير الخدمة مؤكدا بأن كل هذه الجهود ستبقي الكويت في نهاية المطاف بين الرواد العالميين في توفير خدمات 5G».