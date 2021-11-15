مدة لجنة التظلمات التي شكلها وزيـر الإعـلام 60 يومـاً تبدأ من 19 أغسطس الماضي وتقدم تقريرها خلال 30 يوماً

أكد المحامي شعيل سعد المطيري، أنه تلقى عدة شكاوى حول إجراءات مجلس الشباب الكويتي، وذلك بعد إعادة قرعة اختيار أعضاء مجلس الشباب التي تمت بتاريخ 18 أغسطس الماضي بالإضافة الى العديد من المثالب التي صاحبت تلك الإجراءات وذلك بعد إعادة القرعة على محافظات معينة دون أخرى.



وقال المطيري ان مدة لجنة التظلمات، التي شكلها وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، هي 60 يوما تبدأ من 19 أغسطس الماضي، على أن تقدم اللجنة تقريرها للوزير خلال 30 يوما من تاريخ إغلاق باب التظلمات، إلا أن القرعة تمت إعادتها بعد 6 أيام من تشكيل تلك اللجنة وتحديدا بتاريخ 25 أغسطس الماضي، وذلك قبل انتهاء مدة تلقي التظلمات من المتقدمين لعضوية مجلس الشباب وكذلك قبل عرض النتائج النهائية للتظلمات على الوزير.



وأضاف: «كلنا أمل وثقة بقضائنا العادل لإنصاف المتظلمين من الشباب الكويتي»، مؤكدا أن حقوق الشباب لن تضيع بكل تأكيد، مستذكرا توصيات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - في أحد خطاباته عندما قال: «أدعوكم للتركيز على رعاية الشباب وتوفير فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة لهم وتفعيل مشاركتهم الإيجابية، ودورهم البناء في خدمة المجتمع وتنميته، فهم مبعث الرجاء ومعقد الأمل».