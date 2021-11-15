اختتم البرنامج التدريبي الدولي حول «خطة سلامة المياه» في الكويت الذي نظمته جمعية المياه بمشاركة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمؤسسات الفاعلة ومشاركة الدول الخليجية والعربية.



وقال رئيس جمعية المياه د.صالح المزيني ان البرنامج التدريبي تم بمشاركة أكثر من 40 متخصصا من الكويت والدول العربية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتنظيم وتنفيذ جمعية المياه ومنظمة جرين وييف للبيئة والاستدامة الدولية، مؤكدا ان هدف البرنامج تزويد العاملين في قطاع المياه بمعلومات عن خطة وسلامة المياه مما يعزز من قدراتهم وكفاءاتهم الإدارية والفنية والعلمية ليكونوا قادرين على تبني وتطبيق إجراءات التحكم من اجل السيطرة على المخاطر وكيفية استخدام نظم المراقبة لتحكم داخل نظام المياه لتصحيح الإجراءات في الوقت المناسب لضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب باستمرار.



وأوضح أن الجمعية لها دور بارز في الاهتمام بقضايا المياه وخطة سلامة المياه والتوعية وهذه الرؤية لكون المياه عنصرا أساسيا للحياة، وانطلاقا من إعلان منظمة الصحة العالمية ان الكويت بالمرتبة الأولى عربيا في درجة أمان وجودة مياه الشرب، يبذل المهندسون والفنيون في قطاع مياه الشرب جهودا حثيثة للحفاظ على جودة ونقاوة المياه من خلال الفحوصات الدقيقة المستمرة عبر منهجية واستراتيجية لتقييم المخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها عملية إنتاج المياه من المصدر وصولا للمستهلك، مضيفا ان هذه المنهجية هي التي تسمى خطة سلامة المياه واعتبارها كسياسة لإدارة المخاطر التي قد تؤثر على طريقة عمل المنشآت المائية في توفير مياه آمنة ومستمرة، لذا فإن خطة سلامة المياه خطة عملية وديناميكية وليست مجرد إجراءات تشغيلية فقط.



وأشار إلى أن خطة سلامة المياه تتطلب وجود فريق عمل مؤهل متفرغ لهذه المهمة ويتمتع بالخبرة والدراية لفهم عملية استخلاص المياه ومعالجتها وتوزيعها والأخطار التي قد تؤثر في سلامة نظام الإمداد ابتداء من المصدر إلى نقطة التوزيع والاستهلاك متوافقة مع المعايير الصحية والدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذل من وزارة الكهرباء في توفير مياه آمنة للمواطنين وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بهذا المورد والحد من تدهوره والمراقبة الدائمة لجودتها بهدف إيصال مياه نقية ذات جودة عالية للمستهلك.