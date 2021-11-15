محمد راتب



رحب عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية باقتراح النائب أسامة الشاهين القاضي بالسماح بفتح نشاط ألعاب تسلية للأطفال في الجمعيات التعاونية، مؤكدين أن من أهداف الحركة التعاونية التواصل مع مختلف الشرائح وتوفير أفضل الخدمات لها.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية عبدالله العثمان الراشد لـ «الأنباء» إننا نؤيد اقتراح النائب الشاهين، ونتمنى أن يتم تحقيقه بالصورة المثلى، مشيرا إلى أن هناك عراقيل حاليا تقف حائلا دون إمكانية التطبيق وذلك أن الجمعيات تفتقر إلى المساحات لمثل هذه الأنشطة.



وذكر أن تنفيذ نشاط خاص بألعاب الأطفال يتطلب مساحة لا تقل عن 100م2، وهي غير متوافرة حاليا في أي مكان في الجمعيات التعاونية، مقترحا تعاون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في هذا المجال من خلال تخصيص الزراعة التي تمتلك مساحات شاسعة غير مستغلة أماكن تقوم الجمعيات ببنائها.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد لـ «الأنباء» إن تنفيذ مثل هذا الاقتراح المميز يحتاج إلى موافقة من المجلس البلدي وتوافر مساحات في الجمعيات التعاونية، مؤكدا أننا على استعداد في حال توافرت الظروف المناسبة لإنشاء مناطق ألعاب نموذجية. وأضاف أن الجمعيات قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات العملاقة ضمن نماذج معاصرة للتنفيس عن الأبناء والأسر، ولكننا مكبلون حاليا بالقوانين ولا توجد مساحات متوافرة للتنفيذ. بدوره، قال رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية خالد السداني لـ «الأنباء» إن معظم الجمعيات التعاونية تدعم أنشطة تسلية الأطفال، وتقدم تذاكر لمختلف أماكن الترفيه، ولا توجد أي مشكلة في تبني الجمعية لهذا الاقتراح البناء، مع إمكانية الاستعانة بالشركات المختصة لتوفير الخدمة لشريحة الأطفال.