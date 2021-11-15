ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية خالد أحمد الدخيل الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية في تذليل العقبات والمعوقات أمام تطور العمل التعاوني، مشيرا إلى أن الوزارة ساهمت في تعديل بعض القوانين، وفتحت أبوابها أمام تطلعات التعاونيين واقتراحاتهم.



وكان مجلس الإدارة قام بزيارة لوزير الشؤون د.مشعان العتيبي، ووكيل الوزارة عبدالعزيز الشعيب، والوكيل المساعد لشؤون التعاون سالم بطاح الرشيدي، أعرب خلالها عن تقديره وشكره للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة خلال أزمة «كورونا» وما بعدها، والمساهمة في الجهود الرامية لتوفير الأمن الغذائي، إضافة إلى سلاسة الإجراءات في ظل الرقابة، واتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير العمل التعاوني.