ضمن حرصها على الانضمام والمشاركة في الجهود العالمية للحد من مرض السكري والتوعية به، قامت شركة الحمراء العقارية، باستضافة معهد دسمان للسكري في مركز الحمراء للتسوق، وذلك ضمن حملة تعزيز وزيادة التوعية لحياة صحية أفضل وإبراز أهم الجوانب المتعلقة بمرض السكري. والمشاركة بهذا اليوم العالمي الخاص بالسكري لهذا العام كان عن طريق تنظيم حدث خاص تحت شعار «مدخل إلى الرعاية الصحية لمرض السكري»، حيث شمل الحدث مشاركة عدد من الجهات المعنية والمهتمة كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بيت التمويل الكويتي، وشركة الألبان الكويتية الدنماركية.



بدأ اليوم العالمي للسكري في العام 1991 من قبل الاتحاد العالمي للسكري وبدعم من منظمة الصحة العالمية ليكون في 14 نوفمبر من كل سنة بهدف زيادة الوقاية، والتشخيص والتحكم بهذا المرض. وشاركت شركة الحمراء العقارية بحملة اليوم المفتوح من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 7 مساء والذي شهد حضور واستقبال أكثر من 200 زائر سجلوا للحصول على خدمات الاستشارات والفحوصات الطبية الخاصة بالسكري والتي شملت التعريف بالأنظمة الغذائية المناسبة التي يتوجب على مريض السكري اتباعها، وعلى الأصحاء جميعا الاستفادة منها لتجنب الإصابة بهذا المرض عبر الاهتمام بالوزن والعادات الغذائية الصحية والرياضة لما لها دور كبير في الحد من المشاكل الصحية اللاحقة المصاحبة لمرض السكري والتي قد تشمل أمراض القلب، مشاكل النظر وأمراض الكلى. التزاما بأهمية الدائرة الزرقاء التي تمثل الرمز العالمي للتوعية بمرض السكري، تمت إضاءة مركز الأعمال المميز في برج الحمرا باللون الأزرق.



وفي حديثها عن هذا الحدث، قالت بيبي الحمد، مسؤول أول في إدارة التواصل والتسويق الرقمي في شركة الحمراء العقارية: «لدينا إيمان عميق بأن نشر المعرفة والجهود الجماعية لمواجهة أي مشكلة من شأنها أن تساهم بشكل فعال في منع المشكلة أو الحد منها. وإضافة إلى ذلك، فإن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 ومخاطره، وذلك حسب الإحصاءات والحالات التي رصدناها خلال فترة تفشي تلك الجائحة. وتؤكد شركة الحمراء العقارية على دعوتها للجميع بتغيير نمط حياتهم إن كان يحمل مخاطر تتعلق بالإصابة بالسكري، آملين من خلال هذه الحملات التوعوية الإيجابية أن نلهم الكثيرين في التصدي لهذه الأزمة والالتزام بأسلوب حياة صحي بما ينعكس على عافيتهم وعلى صحة المجتمع كله. ونتقدم بالشكر لمعهد دسمان للسكري، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بيت التمويل الكويتي وشركة كي دي دي لمشاركتهم ومساهمتهم في هذا اليوم الخاص الذي يهدف لحماية وتعزيز صحة مجتمعاتنا.



وقد صرح مدير عام المعهد د.قيس صالح الدويري على هامش الفعالية بأن الهدف من هذه الأنشطة هو تسليط الضوء على هذا المرض وإيصال رسالة توعوية للمرضى وتعليمهم أساليب ومهارات التعايش السلمي مع هذا المرض وعوامل خطورته وكيفية الوقاية منه.