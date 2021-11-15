نظّمت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع منظمة (تراش هيروز) التطوعية حملة نظافة في المناطق والطرق المجاورة لموقع الكلية في منطقة الدوحة يوم السبت 7 نوفمبر 2021 بتنظيم من وحدة النشاطات الطلابية في الكلية. وشارك في الحملة عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلبة الكلية بحضور ومشاركة رئيس الكلية البروفيسور خالد البقاعين.



وجاءت الحملة استجابة من الكلية للجهود المبذولة لإرساء ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة وتنمية روح المسؤولية الاجتماعية وحب الوطن في نفوس الطلبة والعاملين في الكلية.



وتم خلال الحملة جمع ما يزيد على 400 كغ من النفايات البلاستيكية وغيرها التي لها تأثير سلبي على البيئة، وقام متطوعو منظمة تراش هيروز بتقديم الدعم اللوجستي للحملة.



وأعرب البقاعين عن سعادته بمشاركة مجموعة من طالبات الكلية في الحملة مما يوضح مدى حس المسؤولية تجاه الوطن وخاصة لدعم جهود الكويت الجبارة للوصول إلى بيئة نظيفة.



وصرحت رئيسة وحدة الأنشطة الطلابية د.رندا بهمن بأن الحملة حملت في طياتها معاني التعاون، التطوع والعمل الجماعي، وأن أغلب النفايات التي وجدت كانت النفايات البلاستيكية المضرة وصعبة التحلل وهو ما ستعمل عليه وحدة الحياة الطلابية في الأيام المقبلة لزيادة الوعي حول مضار البلاستيك والاستعاضة عنها بمواد نافعة للبيئة.