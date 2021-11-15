القاهرة - هناء السيد



ثمّن وكيل ديوان الخدمة المدنية ورئيس وفد الكويت المشارك في الاجتماع 112 التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري بدر الحمد دور المنظمة لتطوير منظومة العمل الإداري العربي



وقال في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان الاجتماع تناول تقرير أنشطة المنظمة للعام الماضي بشأن الإنجازات التي تحققت في مجال البرامج التدريبية، والإنتاج الفكري والنشر العلمي، والاستشارات، والجوائز المتخصصة والمكتبة الرقمية.



وأضاف ان الاجتماع ناقش عدة موضوعات تتعلق بالتنمية الإدارية في الدول العربية، وتطوير وتحسين قدرات المؤسسات العربية، وتنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية، بالإضافة إلى استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه وزارات الخدمة المدنية والجهات المتخصصة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في ظل جائحة كورونا، وطرح أفضل التجارب والممارسات لمواجهة هذه الصعوبات والتحديات.



وأكد الحمد ان المنظمة العربية من أفضل المنظمات العربية في الادارة والتدريب ووضع الاستشارات الخاصة بالتطوير الإداري، كما اعلن حرص الكويت على سداد المساهمات الخاصة بالمنظمة.



وذكر الحمد ان المجلس تناول تقرير إنجازات المنظمة للعام 2021، والحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة، وتقرير مدقق الحسابات، وتقرير المراقب الداخلي لعام 2021، وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2021، ورد الإدارة العامة على التقرير، وموقف سداد الدول الأعضاء والتزاماتها المالية تجاه المنظمة.



هذا، وضم وفد الكويت كلا من أحمد محمد الكندري وكيل الديوان المساعد لشؤون التطوير الإداري وعائشة عبدالرزاق المطوع مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية وبدور عبدالكريم البدر مراقب مكتب التنسيق والمتابعة ومعاذ بدر العيدان اختصاصي محاسبة.