ماضي الخميس: عدد المشاركات فاق 600 وكرّمنا العشرات لجهودهم المتميزة إنسانياً

سهيلة الصباح: نأمل أن تدعم الحكومات مثل هذه المبادرات للنهوض بالوطن العربي

السفير الأردني: المبادرة تعنى بالإنسان وتنميته وليست غريبة على الكويت بلد الإنسانية

الوقيان: «180 درجة» مبادرة شبابية لتأهيل الشباب إعلامياً.. ومصر وجهتنا القادمة

أسامة أبوالسعود



في ليلة كويتية عربية إنسانية بامتياز، كرّم الملتقى الإعلامي العربي كوكبة من رواد العطاء الشباب في العالم العربي لجهودهم التطوعية والإنسانية في «ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية 6»، والذي استضافته المكتبة الوطنية أول من امس السبت برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وأعرب ممثل راعي الحفل مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع عن سعادته البالغة لحضوره ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية ممثلا عن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وقال الربيع: «مثل هذا العمل الذي عاد بعودة الحياة الطبيعية ويتحقق من خلاله مناخ تنافسي إيجابي يحتوي على الإبداع والابتكار والتميز ليس فقط في محيط الكويت بل امتد لدول الخليج والوطن العربي».



وأضاف قائلا: «ان هذه المشاركات الشبابية التي نفخر بها تعود بالنفع على الجميع وتحقق أهداف التنمية المستدامة».



وأكد ان ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية الذي ضم نخبة ومجموعة من المبادرين له دور مهم في إبراز هذه الفرق التطوعية التي تخدم المجتمع المدني الذي ينهض بسواعد أبنائه.



وهنأ الربيع في ختام تصريحه جميع الفرق التي شاركت في هذا الملتقى وحازت التقدير والإعجاب.



العمل التطوعي



من جهته، قال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس في تصريح لـ «الأنباء»: الحمد لله بدأت الحياة الطبيعية تعود، وتعود الفعاليات واللقاءات الخاصة بالمتلقي العربي، لاسيما أن هذه الفعالية متعلقة بالعمل التطوعي خلال فترة جائحة كورونا.



وأضاف: «الحمد لله ان عودة عملنا كانت بنشاط يتعلق بالعمل التطوعي والانساني خاصة ان العامين الماضين في ظل ظروف كورونا شهدا العديد من الأعمال التطوعية والإنسانية ليس على مستوى الكويت فقط ولكن على مستوى العالم الغربي ككل».



وتابع الخميس: كرمنا العديد من المبادرين وتم استعراض جهودهم خلال المعرض الذي أقيم على هامش الملتقى ونحن سعداء بمشاركة واسعة على مستوى الوطن العربي والخليج فاقت 600 مشارك شاركوا في الاستبيان وتمت المنافسة بين 88 فريقا وتكريم العشرات منهم على تلك الجهود المميزة.



من جهتها، عبرت الشيخة سهيلة الصباح عن سعادتها بالمشاركة في ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية السادس، مثمنة جهود الأمين العام للملتقى ماضي الخميس في تنظيمه.



وأشادت الصباح بمشاركة العديد من المبادرين من الكويت ودول الخليج والدول العربية في الملتقى، واصفة تلك المبادرات بأنها رائعة وأثلجت صدورنا جميعا لجهود الشباب العربي.



وتمنت الشيخة سهيلة الصباح ان تقوم الدول بتبني تلك المبادرات ودعمها حتى تستطيع النهوض وتحقيق تنمية شاملة على مختلف الأصعدة.



من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع العديد من الجهود التي قامت بها الجمعية في خدمة المحتاجين ومنها تدشين مستشفى الكويت التخصصي لعلاج سرطان الأطفال في جمهورية قيرغيزيا، الذي تم افتتاحه خلال رحلة شركاء الخير العاشرة، برعاية وحضور الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية.



وأشاد الشايع بجهود أهل العطاء في الكويت وأياديهم البيضاء الممتدة في مختلف ربوع العالم لخدمة الإنسانية وعلاج المحتاجين وكفالة الأرامل والأيتام.



من جهته، وجه سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى البلاد صقر أبوشتال الشكر للامين العالم للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس على هذه المبادرة التي أكد انها ليست غريبة عن الكويت بلد الإنسانية.



وأكد السفير الأردني ان هذه المبادرة التي انطلقت من الكويت تعنى بالإنسان وتنميته في الوطن العربي ككل. وأشاد السفير أبوشتال بالزميل ماضي الخميس الذي وصفه بأنه متميز في عطائه وفي مبادراته التي تشجع الشباب والشابات في العالم العربي على مزيد من العطاء لتقديم المزيد من المبادرات التي تحمي شبابنا وتساعده على العيش الكريم.



من جانبه، وجه الإعلامي الزميل د.بركات الوقيان كل الشكر للأمين العام للملتقى الإعلامي العرب ماضي الخميس على جهوده الكبيرة لإقامة الملتقى الذي يعد بداية الانشطة والفعاليات المهمة في الكويت بعد عامين من التوقف بسبب ظروف كورونا. وأوضح الوقيان أن تكريمه يأتي لجهوده في العمل التطوعي والإنساني، مؤكدا ان لديه مبادرة إعلامية شبابية بعنوان «180 درجة». وأضاف: كنا من اوائل الذين بادروا بتأهيل الشباب اعلاميا خلال السنوات الـ 6 الماضية، وان شاء الله مستمرون في جهودنا خلال السنوات القادمة، وستكون وجهتنا التالية جمهورية مصر العربية للاطلاع على تجربتها الإعلامية الرائدة.



جانب من المكرمين



1- رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق



2- د.مصطفى بوسعد



3- الشيخة سهيلة الصباح



4- أسامة القصار



5- رئيس جمعية الصفا الخيرية محمد الشايع



6- محمد ساري المطيري



7- الإعلامي د.بركات الوقيان



8- فيصل السريع ممثل فريق بيتك التطوعي



9- مجبل الأيوب شركة ooredoo



10- كريم درويش - المعهد العربي للتخطيط



11- مها القلاف - فريق المها التطوعي



12- مبادرة «دمك حياة» من المملكة العربية السعودية



13- مبادرة «وريد» من المغرب



14- فريق المها التطوعي



15- المبادرة إيمان الهزاع من المملكة العربية السعودية



16- غيداء السعيدي - مبادرة 49 حلم لعلاج السرطان من سلطنة عمان



17- مبادرة شبابية القطيف



18- خولة الدايل مبادرة «كسوة الخير»



كما تم تكريم العديد من المبادرات من الكويت والوطن العربي.



شكراً جريدة «الأنباء»..دائماً تواكب الحدث



وجه الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس الشكر إلى الجهات والشركات الراعية للملتقى ومنها بيت التمويل الكويتي وشركة ooredoo ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والعديد من المؤسسات والإعلامية وخاصة «الأنباء» التي دائما تواكب مثل هذه الأنشطة والفعاليات سواء الملتقى الإعلامي العربي أو غيره.



وتابع الخميس قائلا: «دائما أقول ان نجاحنا في الملتقى الإعلامي العربي بسبب البيئة الإعلامية الصحية في الكويت والتي أثمرت هذا النجاح بسبب التغطيات الإعلامية المتميزة التي تقوم بها كل المؤسسات الإعلامية داخل الكويت، فأقدم الشكر دائما لزملائي الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية على تفاعلهم ومشاركتهم».



زينب الخالدي أصغر المبادرات





زينب الخالدي مع درعها التكريمية

في لفتة إنسانية رائعة، قام الملتقى بتكريم زينب الخالدي أصغر المشاركات التي لم تمنعها الإعاقة عن الابتسامة وحب الحياة والتي تفوقت على ذاتها في العديد من الرياضات وحصلت على بطولات عدة، وألفت كتابا خاصا بعنوان «محاكاتي».



وقام الحضور بتصفيق حار لزينب خلال تكريمها تأكيدا على دعم الجميع وتضامنه مع قصتها التي تؤكد ان الإعاقة مهما كانت لن تحول بين الإنسان وتحقيق طموحه ونيل احترام الجميع.



جهود تطوعية متنوعة



خلال الحفل الختامي للملتقى، تم عرض الجهود التطوعية لعدد من الجمعيات الكويتية والخليجية والعربية والتي تنوعت بين حفظ القرآن ومساعدة الآخرين وصولا الى استخدام الطاقة النظيفة أبرز أعمال فرق المبادرين.