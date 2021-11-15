أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية منح القطري معتز برشم فضية الوثب العالي في أولمبياد لندن 2012، بعد تسع سنوات من إحرزاه البرونزية، وذلك اثر سحب الذهبية من الروسي إيفان أوخوف بسبب تعاطي المنشطات.



وبات برصيد برشم ذهبية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي (2.37م)، بالإضافة إلى فضيتي «لندن 2012» و«ريو دي جانيرو 2016». وكان برشم قد حل ثالثا في 2012 بالتساوي مع البريطاني روبرت غرابارز والكندي ديريك دروان على ارتفاع 2.29م، وراء أوخوف (2.38م) والأميركي إريك كينارد (2.33م).



وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، ان لجنتها التنفيذية «أعادت تخصيص ميداليات في ألعاب القوى، والكانوي والمصارعة».