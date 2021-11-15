كشفت تقارير صحافية أن المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز طلب من مسؤولي النادي ضرورة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول.



وأكدت صحيفة «El Nacional» الكتالونية أن تشافي أبلغ إدارة البارسا بضرورة التعاقد مع «الفرعون» خلال الميركاتو الصيفي المقبل بأي ثمن.



وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وهناك رغبة من قبل النادي الإنجليزي في التجديد ولكن صلاح طلب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي ما تسبب في تأجيل حسم المفاوضات. وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يريد التعاقد مع صفقة مفاجئة من أجل الجماهير غير الراضية عما يحدث في النادي الكتالوني الفترة الماضية، بعد فقدان النجوم الكبيرة مثل ميسي وغريزمان. وأوضحت الصحيفة ان تشافي يريد التعاقد مع محمد صلاح لأنه الأكثر تشابها مع ميسي قائد البلوغرانا الراحل إلى باريس سان جرمان. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي في برشلونة ليس على ما يرام، ولكن هذا ليس عذرا للإدارة أمام الجماهير، وترى الإدارة أن التعاقد مع صلاح قد يزيد الإثارة والتفاؤل.



وأضافت الصحيفة ان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد يوافق على طلب تشافي بالتعاقد مع صلاح، حيث يرغب لابورتا في استعادة ثقة جماهير البارسا من جديد بعد رحيل الثنائي ميسي وغريزمان، بجانب اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان.



وألمحت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الكتالوني تراقب عن قرب مفاوضات التجديد بين ليفربول ومحمد صلاح والتي لاتزال متعثرة حتى الآن.