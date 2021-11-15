بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام اختبار خاصية جديدة باسم «تيك إيه بريك» (خذ استراحة) بهدف تشجيع المستخدمين على التوقف مؤقتا عن تصفح التطبيق المتخصص في عرض الصور والفيديوهات القصيرة والمملوك لشركة ميتا وهي الشركة الأم لشبكة فيسبوك.



ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن آدم موسيري الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق إنستغرام القول إن الخاصية الجديدة ستذكر المستخدم بضرورة أخذ استراحة من التصفح بعد فترة محددة قد تكون 10 أو 20 أو 30 دقيقة. وسيقدم التنبيه الذي يعرضه التطبيق عدة مقترحات لأخذ الاستراحة مثل أخد نفس عميق أو كتابة ما يفكر فيه المستخدم أو الاستماع إلى أغنية مفضلة أو أداء شيء ما موجود على قائمة مهام المستخدم.