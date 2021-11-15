«هل ستقول للإعلام إنني سبب إصابتك بكوفيد؟»
السؤال الذي طرحه الرئيس الأميركي السابق ترامب، عبر الهاتف من داخل الحجر، على السياسي الأميركي كريس كريستي، بعد إصابة الأخير بكوفيد عقب لقاء جمعهما، كما يحكي الأخير في كتابه الجديد.
«وجهي جاور وجه توبي ماغواير على بوستر سبايدرمان، لكن فرق الأجر بيننا كان بعيدا»
كريستين دانست، الممثلة الأميركية، ترفض فجوة الأجور بين الرجال والنساء، في هوليوود.
«اخرجوا للعمل في الحقول، فتشغيل الجرارات يشفي كل الأمراض»
ألكساندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، يحث مواطنيه على عدم البقاء بالمنازل خوفا من فيروس كورونا.
«هولندا وفنلندا ولبنان وقطر الأكثر استهلاكا للقهوة عالميا»
موقع ستاتيستا للإحصاءات، يؤكد ان متوسط استهلاك الفرد بهولندا وفنلندا ولبنان وقطر يتجاوز 5 كغم من القهوة سنويا.
«سر العمر الطويل هو إدمان العمل الكثير، رغم التقاعد»
أريك شميدت، رئيس غوغل السابق، يؤكد أن أغلب الأميركيين طويلي العمر هم من يدمنون العمل ويواصلونه حتى بعد تقاعدهم، مثل وزير الخارجية الأسبق هنري كسينغر، البالغ 98 سنة.