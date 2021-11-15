«هل ستقول للإعلام إنني سبب إصابتك بكوفيد؟»

السؤال الذي طرحه الرئيس الأميركي السابق ترامب، عبر الهاتف من داخل الحجر، على السياسي الأميركي كريس كريستي، بعد إصابة الأخير بكوفيد عقب لقاء جمعهما، كما يحكي الأخير في كتابه الجديد.