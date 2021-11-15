القاهرة - هالة عمران



أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في استطلاع للرأي أن 69.5% من المصريين، يؤيدون قرار منع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» من دخول مقار عملهم اعتبارا من اليوم، كما أبدى 2.2% منهم تأييدهم له ولكن بشروط وكان أهمها أن يكون اللقاح فعالا وليست له أضرار جانبية، وأن يتم توفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول، فيما اعترض عليه 14.1% من المواطنين، ولم يحدد 14.2% من المواطنين رأيهم.



جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز المعلومات لاستطلاع رأي المواطنين في إطار الاستعداد نحو تطبيق الإجراءات الأخيرة، التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» بمنع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح «كورونا» من دخول مقار عملهم اعتبارا من الاثنين الموافق 15 نوفمبر.



وأشار إلى أن 62.7% من المواطنين أيدوا في الاستطلاع نفسه قرار منع المواطنين غير المطعمين من دخول المصالح الحكومية بداية من الأول من ديسمبر المقبل، وأيده بشروط 3.1% منهم، في حين جاء 20.9% منهم ضد القرار، و13.3% منهم لم يحدد.