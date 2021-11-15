ناصر العنزي



يخوض منتخبنا الوطني تجربة ودية اليوم أمام ليتوانيا ضمن فترة التوقف الدولي (فيفا داي)، وذلك على ملعب الاتحاد الليتواني لكرة القدم، وتأتي هذه المباراة بعد أيام من تجربة التشيك القاسية التي خسرها الأزرق بـ 7 أهداف دون رد، الأمر الذي أحدث استياء بين الجماهير بعدما قدم منتخبنا مباراة هزيلة بظروف مناخية شديدة البرودة، وظهر الفارق كبيرا بين الطرفين من حيث التكتيك والخبرة والمهارة والقوة والتنظيم، وكانت بالفعل تجربة سيئة لمنتخبنا ما كان لها ان تلعب ومنتخبنا في مثل هذا الاستعداد وبعناصر محلية تفتقر الى الكثير من القدرات لمواجهة منتخب أوروبي بقيمة منتخب التشيك.



وقد باشر منتخبنا تدريباته فور وصوله الى ليتوانيا بدرجة حرارة منخفضة وفي طقس شديدة البرودة بحصتين صباحية ومسائية، والتحق بالفريق سلطان العنزي ويوسف الحقان، وأبدى جميع اللاعبين الجاهزية للعب، وبات على مدرب الأزرق الإسباني كارلوس غونزاليس معالجة أخطاء المباراة السابقة خصوصا من ناحية التنظيم الدفاعي رغم صعوبة المهمة. وحقيقة لا يلام المدرب كثيرا بسبب قدرات لاعبيه المحدودة في مواجهة منتخبات تضم لاعبين دوليين ومحترفين، وربما تكون مواجهة اليوم أخف وطأة من التشيك، حيث يأتي المضيف في المركز الأخير في مجموعته الأوروبية الثالثة التي تتصدرها إيطاليا ولكن على فريقنا الحذر ومحو الصورة السيئة التي كان عليها.