هادي العنزي



فضل الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الفحيحيل بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني منح اللاعبين راحة سلبية، وعدم خوض أي مباراة ودية خلال الأيام القليلة الماضية، والاكتفاء بالتدريبات التكتيكية، لخوض أولى مواجهاته في الدوري الممتاز أمام كاظمة الخميس المقبل بأفضل حالة بدنية ونفسية ممكنة.



ويعكف الجهاز الطبي بالفريق على متابعة الحالة الصحية للاعب محمد نعيم ومدى تعافيه من تمزق العضلية الخلفية، فيما يتوقع ان يعود فواز الرشيدي إلى تدريبات «الأشاوس» اليوم بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.



ويسعى ظاهر العدواني لبداية جيدة في الدوري الممتاز، تمكنه من حجز موقع متقدم يضمن له الاستمرار في دوري الكبار للموسم الثاني تواليا. ويضم الفحيحيل العديد من العناصر الشابة وذوي الخبرة، وقد استعد بشكل جيد للموسم الكروي، بعدما غادر إلى معسكر تدريبي في تركيا، وضم العديد من العناصر المحلية المتميزة في فترة الانتقالات الصيفية، بما يجعله يظهر بشكل مغاير عما كان عليه الموسم الماضي.