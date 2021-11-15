نجح نجم نادي الصيد والفروسية أحمد المضاحكة في الفوز بلقب الجولة الأولى لأول دوري ينظمه الاتحاد الكويتي للفروسية برئاسة مسعود جوهر حيات، بعدما تخطى الحواجز دون أخطاء في شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم بزمن 51.86 ثانية بعدما خاض جولة تمايز مع نجمه نادي الكويت للفروسية يارا الهنيدي التي حلت ثانية تلاها أحمد العناز وعبدالله العوضي وعلي الخرافي وناصر الزاحم، وقام بتتويج الأبطال رئيس الاتحاد مسعود حيات وأمين السر نبيلة العلي وعضو مجلس الإدارة الفارس الشيخ يوسف الصباح.



وعلى ارتفاع 130 سم حقق فارس نادي الكويت للفروسية علي الخرافي المركز الأول، فيما فازت الفارسة نادية المطوع بالمركز الأول على ارتفاع 120 سم، وسعود المرشود أول شوط الـ110 سم.



وشهدت منافسات اليوم الأول التي أقيمت الجمعة فوز الفارس عبدالرحمن الفزيع بالشوط الرئيسي على ارتفاع 135 سم، فيما فاز علي الخرافي بشرط الـ 125 سم.



وعبر رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود حيات عن سعادته بالمنافسة القوية التي شهدتها منافسات الجولة الأولى للدوري المحلي الذي استضافه مركز الكويت للفروسية، مشيدا بالدعم الكبير المقدم من شركات القطاع الخاص لدعم الاتحاد والشباب الكويتي من أجل المنافسة. وبين أن الدوري يتكون من 8 جولات وكانت الجولة الأولى ناجحة بفضل الجهود الكبيرة المقدمة من العاملين في كافة اللجان بقيادة الاتحاد.



من جانبها، أكدت نبيلة العلي أن البطولة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا وأن المستوى الفني كان رائعا في جميع الفئات. وأوضحت أن مدرب المنتخب الكويتي السويسري ماركس فوكس سيصل خلال أيام لقيادة المنتخب وتجهيز الفرسان للاستحقاقات المقبلة.