يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة اليوم، حيث تقام 3 مباريات ضمن الجولة الثانية من البطولة، فيلتقي القادسية حامل اللقب وفي رصيده نقطتان مع كاظمة الذي يظهر في البطولة للمرة الأولى ولا يحمل في رصيده أي نقطة، وذلك في الـ 5.30 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في مقر الاتحاد بضاحية صباح السالم.



وتجمع المباراة الثانية التضامن (بلا نقاط) مع الجهراء (نقطة واحدة) في الـ 6.00 مساء على صالة التضامن، فيما يواجه الكويت (نقطة واحدة) مع العربي (نقطتين) في الـ 7.30 على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله. في اللقاء الأول، يتسلح مدرب القادسية البحريني رضا علي ببدايته القوية أمام الكويت في الجولة الماضية والتي استهلها بفوز صعب بنتيجة 3 - 2 على العميد، وفي المقابل، يطل كاظمة على البطولة للمرة الأولى ويحاول ان يستغل غموضه الفني بحضور المدرب الجديد فابيانو البرازيلي والذي أتى خلفا للمدرب السابق الصربي ألكسندر سنجيج مدرب منتخبنا الوطني الحالي.



وفي إطار متصل، تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، حيث يلتقي الصليبخات مع الساحل في الـ 6.00 مساء على صالة الأخير، بينما يحل الشباب ضيفا على اليرموك في الـ7.00.