أظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الاثنين، أن الكويتيين حلوا في المرتبة السادسة من حيث شراء الاجانب للعقارات بتركيا في أكتوبر الماضي.

وأوضحت البيانات التي اصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 189 عقارا في تلك الفترة ليحتلوا المرتبة السادسة بعد الايرانيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 1265 عقارا في حين جاء العراقيون ثانيا بشراء 926 عقارا ثم الروس ب543 عقارا والألمان ب256 عقارا والكازاخستانيون ب191 عقارا.

وأشارت الى ان العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال أكتوبر الماضي بلغ 5893 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 1ر12 في المئة مقارنة بذات الشهر من عام 2020.

وأظهرت البيانات ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للاجانب اذ بلغ عدد العقارات المباعة 2464 عقارا تلتها أنطاليا بعدد 385 عقارا ثم العاصمة أنقرة بعدد 359 عقارا.

وذكرت ان اجمالي عدد العقارات التي تم بيعها للأجانب منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 43372 عقارا مسجلا زيادة بنسبة 38 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.