في أعقاب نجاح المسلسل الكوري الجنوبي الشهير (سكويد جيم)" لعبة الحبار" على منصة نتفليكس عرضت أبل أول مسلسل ناطق أصلا باللغة الكورية هذا الشهر كي يتزامن مع إطلاق خدمة البث عبر منصة (أبل تي في+) في كوريا الجنوبية.

ويدور مسلسل "دكتور برين" في ست حلقات حول طبيب الأعصاب منعدم المشاعر كوه سيوون الذي يحاول العثور على أدلة على حادث عائلي غامض من خلال تجارب على الدماغ.

ويأتي دخول أبل إلى الأعمال الفنية الناطقة أصلا باللغة الكورية مع وصول صناعة الترفيه في كوريا الجنوبية إلى شعبية عالمية جديدة ، من نجوم موسيقى البوب الكورية مثل فرقة بي.تي.إس إلى الفيلم الكوري الجنوبي الحائز على جائزة الأوسكار (باراسايت)"طفيلي" عام 2020 والآن مسلسل "لعبة الحبار" والذي أصبح أكبر مسلسل تعرضه منصة نتفليكس بلغته الأصلية.

وقال المخرج كيم جي وون إنه بعد النجاح المتتالي لمثل هذه الأعمال الفنية الكورية بدأ الجمهور العالمي في فهم الثقافة الكورية من خلال هذه الأعمال الفنية وأنه بذل جهدا إضافيا لجعل الترجمات سليمة.

وقال كيم في مقابلة مع رويترز "آمل أن يثبت دكتور برين أن هناك أعمالا متنوعة في كوريا الجنوبية تغطي مجموعة متنوعة من الأنواع والحساسيات والمواد مثل المسلسلات الكورية السابقة الضخمة".