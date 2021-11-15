عبر البريطاني جيرينت توماس بطل الأولمبياد مرتين عن فرحته باستعادة دراجته التي سرقت منه يوم الأحد خارج مقهى خلال استراحة من التدريبات في الريفييرا الفرنسية.

وقال توماس بطل سباق فرنسا 2018 في وقت سابق على تويتر إنه اضطر إلى ركوب سيارة أجرة لمكان إقامته بعد "أن سرق شخص دراجتي".

لكن بعد ثلاث ساعات أخرى قال المتسابق البالغ عمره 35 عاما إنه عثر على الدراجة بمساعدة الشرطة.

ونشر توماس صورة له على تويتر وهو يبتسم إلى جوار دراجته قائلا "أنظروا ماذا وجدت؟ "أتوجه بخالص الشكر لرجال الشرطة. أعشق دائما النهايات السعيدة".

ولم يمدد توماس حتى الآن عقده مع فريق إنيوس جريناديرز.